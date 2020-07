Iraanis ületas koroonasurmade arv 15 000 piiri

Ametliku statistika kohaselt on nakatunud enam kui 280 000 inimest.

Segadust ja hirmu põhjustas vahepeal Iraani presidendi Hassan Rouhani laupäevane avaldus, et koroonaviirusse võib nakatuda kuni 25 miljonit iraanlast, sest karjaimmuunsust ei ole veel saavutatud. Hiljem pole president seda korranud.

Tegemist on esimese korraga, kui Iraani kõrge riigijuht on andnud mõista, et islamivabariik loodab võita koroonaviirust karjaimmuunsusega.