«On tõsi, et noore inimese surm Covid-19 tagajärjel on haruldane, ent on selge, et keegi pole immuunne,» hoiatas ametnik. Ta tõdes, et surnud kolmeaastane põdes varasemast tõsist haigust. Siiski märkis ta, et viirus ohustab ka terveid ja noori inimesi. Tema sõnul moodustasid eelmisel nädalal tuvastatud uutest nakatunutest 85 protsenti alla 60-aastased.