Iraani reisilennukile lähenenud USA hävitajad põhjustasid pardal paanika

Videos on kosta reisijate karjeid. Üks video näitab reisija väidetavalt verist nägu ja pead, samuti üht meest lennuki põrandal lamamas. Samuti on näha, et laepaneelidest olid välja kukkunud hapnikumaskid. Teises videos on näha, et Iraani reisilennuki kõrval lendas kaks USA hävitajat.