Euroopa Komisjoni asepresident hoiatas Türgit Hagia Sophia pärast

«Kreeklasena on mu meel kibe ja olen sellepärast üsna vihane,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas pressibriifingul.

Täna juhatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan sisse reedesed islamipalvused Istanbuli Hagia Sophias, mis on muudetud muuseumist mošeeks.

«Ma arvan, et Türgi peaks otsustama, mis on tema geopoliitiline eelistus ning kellega nad tahavad tulevikus seotud olla,» hoiatas Schinas, minnes oma sõnades kaugemale, kui Euroopa Liidu senised kahetsusavaldused seda on teinud.