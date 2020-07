Sao Paulo lükkab koroonaviiruse tõttu edasi järgmise aasta karnevali

«Nii sambakoolid ja ka tänavapidude korraldajad saavad aru, et järgmise aasta veebruaris karnevali korraldamine pole mõistlik,» ütles linnapea Bruno Covas pressikonverentsil.

Brasiilia registreeris kolmapäeval ligi 68 000 uut koroonaviiruse nakkusjuhtu, mis on seni kõrgeim ööpäevane lisandunud juhtumite arv. Üha kasvav uute juhtumite arv näitab, et maailma ühes enim kannatada saanud riigis ei ole pandeemia kontrolli alla saamine veel kaugeltki käeulatuses.

Lõuna-Ameerika riigis, kus elab 212 miljonit inimest, on viirusesse surnud 82 771 ja nakatunud enam kui 2,2 miljonit inimest. Vaid Ühendriikides on need näitajad kõrgemad.