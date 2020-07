Indias alustati võimaliku koroonavaktsiini inimkatseid

Kokku on Indias, mis on rahvaarvult teine riik maailmas, tuvastatud laupäeva seisuga 1,3 miljonit koroonaviiruse juhtu.

Viirusse on surnud 31 358 inimest, neist 757 viimase ööpäeva jooksul, teatasid võimud. Ametlikult teatatud suremus jääb oluliselt alla kahele teisele viirusest enim räsitud riigile, Ühendriikidele ja Brasiiliale, kus on tuvastatud vastavalt 4,1 ja 2,3 miljonit nakatumist.

India arstiteaduste instituut teatas, et alustas reedel võimaliku COVID-19 vaktsiini inimkatseid.

Vaktsiin Covaxin on üks pea kahest tosinast vaktsiinist, mille kliinilisi kaitseid parasjagu maailmas läbi viiakse.

Riigid on vaktsiini valmimise ootuses sõlminud ka ostulepinguid ravimifirmadega, et nad saaks alustada vaktsiinide tarnimist niipea, kui need ohutuks ja tõhusaks tunnistatakse.