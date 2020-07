Uuring: rahvas on koroona tõttu kaotamas usaldust valitsustesse

USA-s, mis on suurima nakatumiste ja surmade arvuga riik, on toetus föderaalvalitsusele alates juuni keskpaigast langenud nelja protsendi võrra. Valitsuse tegevusega polnud rahul 44 protsenti vastanutest, leiti konsultatsioonifirma Kekst CNC uuringust.

Prantsusmaa koroonasurmade arv on maailmas seitsmes, kuid riik on koroonapiirangud sisuliselt kaotanud. Viimastel päevadel on nakatumiste arv aga taas tõusul olnud ja kehtestatud on maskikandmise kohustus.