Arktilises Norra saarestikus mõõdeti rohkem kui 40 aasta kõrgeim temperatuur

Teadusuuringud näitavad, et üleilmne soojenemine leiab Arktikas aset kaks korda nii kiiresti kui ülejäänud planeedil.

Saarestik, kus ainsana on asustatud Teravmäed, asub 1000 kilomeetri kaugusel põhjapoolusest.

Tegemist on kuumalainega, kuna Svalbardi saarestikus on tavaliselt sel ajal sooja 5-8 kraadi.

Hiljuti avaldatud raportis «Svalbardi kliima 2100» märgitakse, et keskmine õhutemperatuur tõuseb aastatel 2070-2100 umbes 7-10 kraadi võrra kasvuhoonegaaside emissiooni tõttu.

Muutused on juba praegu nähtavad. Ajavahemikus 1971-2017 on näha 3-5 kraadilist soojenemist. Suurim õhutemperatuuri tõus on talvel.