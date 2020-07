Troopiline torm Hanna ähvardab viirusega kimpus Texast üleujutustega

Esimene 2020. aasta Atlandi ookeani orkaan maabus Port Mansfieldis laupäeval, kell viis pärast lõunat kohaliku aja järgi (Eesti aeg pühapäeval kell 01.00). Vähem kui tund hiljem maabus see ka Kenedy maakonnas.

Paljudes Texase piirkondades, sealhulgas neis, kus Hanna maabus, on viimastel nädalatel järsult kasvanud koroonajuhtude arv. Kohalike ametnike sõnul ollakse aga valmis kõigeks, mida torm endaga tuua võib.

Riikliku ilmateenistuse Brownsville'i meteoroloog Chris Birchfield ütles, et elanikud peavad jääma valvsaks kuna tõeline oht ei ole mitte kõvad tuuleiilid, vaid paduvihmad.

President Donald Trump kirjutas Twitteris, et tema administratsioon jälgib Hannat ning ka teist orkaani Douglas, mis liigub Vaiksel ookeanil Hawaii suunas.

Corpus Christi päästjad on seekord püstitanud linnas ennetavalt barrikaade. Lõuna-Texases, sealhulgas Corpus Christis, Harlingenis ja Brownsville'is oli laupäeva õhtul elektrita üle 43 000 inimese.

Veel lõuna pool Cameroni maakonnas on viimase kahe nädala jooksul pea iga päev teatatud enam kui 300 kinnitatud nakkusjuhtumist.

Lõuna-Texase päästeplaanides on võimalike päästetööde, tormivarjendite ning tormi jälgimisel arvestatud ka pandeemiaga ning need sisaldavad juhiseid suhtlusvahemaa hoidmiseks ja maskikandmiseks.

Cameroni maakond plaanis avada vähemalt kolm evakuatsioonikeskust. Ka teised Lõuna-Texase linnad pakuvad inimestele tormivarjendeid, kuid paljudes on maskikandmine kohustuslik.

Osariigi kuberner Greg Abbott ütles laupäeval, et osa varjupaikadest tehakse inimeste eraldi hoidmiseks hotellitubadesse.

«Me ei tohi lasta tormil veel katastroofilisemat olukorda tekitada, võimaldades COVID-19 nakkuse levikut nii, et tulemuseks on surmajuhtumid,» ütles Abbott.

Üle kogu osariigi on ooteasendis tormile reageerimiseks vajalikku varustust ja personali, kaasaarvatud otsingu- ja päästemeeskonnad ning õhusõidukid.

Abbot ütles, et andis 32 Texase maakonnale välja looduskatastroofi hoiatuse ning palus föderaalvalitsusel teha sarnane avaldus.

Samal ajal saatis tsiviilkaitseamet päästepaate ja muud varustust Nuevo Leoni, sest oodata on tugevat sadu.

David León, tsiviilkaitseameti juht, ütles laupäeval telekanalile Milenio TV, et Mehhikos võidakse Hanna tõttu kasutusele võtta kuni 800 tormivarjendit.

Tamaulipases asuvas Matamorose linnas, milles kohe üle piiri asub Texase Brownsville'i linn, jälgivad vabatahtlikult teraselt Hanna liikumist. Nad kardavad, et torm võib räsida ajutist migrantide laagrit Rio Grande lähistel, kus peatub umbes 1300 varjupaigataotlejat, kaasa arvatud vastsündinud ning eakad elanikud, kes on seal ootel USA immigratsioonipoliitika reeglite kohaselt, mille mitteametlik nimetus on «jääge Mehhikosse».