Hispaania valitsus: riik on endiselt turvaline sihtkoht külastamiseks

«Hispaania on turvaline riik,» ütles välisminister María Aránzazu González Laya ajakirjanikele. «Nii nagu teistes Euroopa riikides on Hispaanias uusi puhanguid. See ei ole ebaharilik. Madrid teeb suuri jõupingutusi, et saada need puhangud kontrolli alla,» rõhutas ta.