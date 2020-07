Austraalia Victoria osariik teatas nakatumiste uuest rekordist

Melbourne´is on kehtestatud kuueks nädalaks liikumispiirangud, eelmisel nädalal muutus maskikandmine kohustuslikuks. Viimase ööpäevaga suri Covid-19 tõttu kuus inimest,

Victoria peaminister Daniel Andrews ütles, et koroonaviiruse leviku suurim tegur on inimeste töölkäimine pärast seda, kui neil on ilmnenud haigussümptomid.