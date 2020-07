Mitu kuud langustrendis olnud Covid-19 juhtumid on Hispaanias jällegi tõusuteel. Kui mai lõpus langesid igapäevased koroonajuhtumid alla 500 ja eelmisel kuul alla 250, siis nüüd on riigis taas iga päev üle tuhande uue nakatumise, vahendab El Pais.

Carlos III tervishoiuinstituudi sõnul on haiguse leviku kordaja praegu umbes 1,3, mis tähendab, et üks nakatunu kannab viirust edasi keskmiselt 1,3 inimesele. See arv on olnud üle ühe juba kaks nädalat ja annab mõista, et nakatumised on tõusuteel ja viiruse levik võib muutuda taas eksponentsiaalseks.