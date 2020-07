Hongkong muutis maskide kandmise kohustuslikuks

"Epideemiline olukord Hongkongis on märkimisväärselt tõsine," ütles linnavalitsuse peasekretär Matthew Cheung.

Hongkongis on alates esmaspäevast keelatud enam kui kahe inimese kogunemised ning restoranid võivad toitu vaid kaasa müüa. Ühtlasi teatasid võimud, et Hiina aitab Hongkongi ehitada välihaigla, et tulla toime haigestumise kasvuga.