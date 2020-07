ÜRO: Vahemerel on uppumisohus sadakond migranti

Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon hoiatas Twitteris, et Vahemere keskosas on uppumisohus umbes 95 migranti. ÜRO agentuur ei avaldanud täpsemat infot, kuid rõhutas, et riikidel ja laevajuhtidel on moraalne ja seaduslik kohustus reageerida hädakutsungitele merel.