WHO: piiride suletuna hoidmine ei ole Covid-19 vastu kestlik lahendus

Piiride sulgemine ja reisipiirangud on paljude riikide koroonastrateegias endiselt olulisel kohal ning nakatumiste kasv paljudes Euroopa ja teistes riikides, kes on meetmeid pärast viiruse näilist kontrolli alla saamist leevendanud, on hoogustanud arutelu võimalike uute piirisulgemiste üle.

WHO hoiatas esmaspäeval, et sääraseid meetmeid ei saa hoida jõus määramata ajaks ning neist on kasu vaid siis, kui koos nendega rakendatakse paljusid teisi abinõusid nakatumisahelate avastamiseks ja murdmiseks.

«Rahvusvaheliste piiride suletuna hoidmine ei pruugi olla maailma majanduse, maailma vaeste ega kellegi teise seisukohast kestlik strateegia,» ütles WHO kriisijuht Michael Ryan ajakirjanikele.

«Riikidel on peaaegu võimatu hoida oma piire pikalt suletuna.» Ryan lisas, et majandused peavad avanema, inimesed peavad töötama ja kaubavahetus peab jätkuma.

Ryani sõnul on Covid-19 puhul «võimatu kõigile riikidele sobiv üks üleilmne poliitika», sest viirusepuhangud arenevad eri riikides erinevalt. Kui riikides, kus kogukonnasisene nakatumine on massiline, võib olla olukorra kontrolli alla saamiseks vaja liikumispiiranguid, siis mujal tuleks keskenduda selge ülevaate saamisele sellest, kus ja kuidas viirus kohalikul tasandil levib, ütles Ryan.

Riikidel peab olema valmidus sellele vastavalt meetmeid karmistada või leevendada, lisas WHO kriisijuht.

WHO Covid-19 meeskonna tehniline juht Maria Van Kerkhove ütles, et drastiliste meetmete ootamise asemel peavad inimesed kohandama oma käitumist pikema aja vältel.