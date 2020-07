Maailmas ületas koroonasurmade arv 650 000 piiri

Pandeemia algusest on viirusesse surnud 650 011 inimest.

Piiride koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suletuna hoidmine ei ole jätkusuutlik, teatas esmaspäeval Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), kutsudes riike rakendama kõikehõlmavat strateegiat, mille aluseks on lokaalsed teadmised viiruse levikupaikade kohta.

Piiride sulgemine ja reisipiirangud on paljude riikide koroonastrateegias endiselt olulisel kohal ning nakatumiste kasv paljudes Euroopa ja teistes riikides, kes on meetmeid pärast viiruse näilist kontrolli alla saamist leevendanud, on hoogustanud arutelu võimalike uute piirisulgemiste üle.