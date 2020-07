IMF kiitis heaks abirahade eraldamise Lõuna-Aafrika Vabariigile

Abirahade eesmärgiks on aidata riigil võidelda koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud majanduskahjudega.

«IMF kiitis heaks 4,3 miljardi dollari suuruse erakorralise finantsabi, et toetada ametivõimude jõupingutusi pandeemia põhjustatud erakorralise tervishoiuolukorra ja viiruse majandusmõjudega võitlemisel,» kirjutati teadaandes.

Lõuna-Aafrika oli pandeemiaks paremini valmis kui teised Sahara-taguse Aafrika riigid, kuid aastaid kestnud korruptsioon on nõrgestanud riigi institutsioone, mille hulgas ka tervishoiusüsteemi.

Oktoobris ütles valitsuse erijuurdlusüksuse juht, et tervishoiusektoris läheb pettuse, raiskamise ja süsteemi kuritarvitamise tõttu igal aastal kaduma 2,3 miljardit dollarit.

Lõuna-Aafrika Vabariigis on tuvastatud 434 000 koroonaviiruse juhtu, ehk rohkem kui pool kõigist nakatumistest Aafrikas. Surnud on ametliku statistika järgi 6600 inimest, ent hiljuti avaldatud uuringust nähtus, et tegelik ohvrite arv võib olla kõrgem.