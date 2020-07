Uus-Meremaa peatas väljaandmisleppe Hongkongiga

Välisminister Winston Peters ütles, et leppe peatamine, mis ilmselt tekitab pahameelt Wellingtoni suurimas kaubanduspartneris, on seotud sellega, et «Uus-Meremaa ei saa enam usaldada, et Hongkongi kriminaalkohtusüsteem on piisavalt sõltumatu Hiinast».

Petersi sõnul rakendab Uus-Meremaa ka piiranguid sõjalisele ekspordile Hongkongi, samuti tõstab reisihoiatust oma riigi kodanikele selles piirkonnas.

«Hiina uue riikliku julgeolekuseaduse vastuvõtmine on murendanud õigusriigi põhimõtteid, õõnestanud «üks riik, kaks süsteemi» raamistikku, mis on Hongkongi unikaalse staatuse alus, ning läheb vastuollu lubadustega, mida Hiina on andnud rahvusvahelisele kogukonnale,» ütles Uus-Meremaa välisminister.

Uus-Meremaa partnerid nõndanimetatud «Viie silma» luureliidus on astunud samalaadse sammu - Kanada, Suurbritannia ja Austraalia on peatanud väljaandmislepped ning USA on andnud mõista, et kavatseb samuti seda teha.