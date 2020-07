Uute viirusekollete lahvatamine üle maailma sunnib võime mitmel pool taaskehtestama piiranguid ning eriti Euroopas on kerkinud keskseks dilemma, kuidas kaitsta end Covid-19 uue laine eest ning samal ajal võimaldada inimestele vähemalt normaalsuse lähedaste elu ja hoida lahti niigi juba rängalt kannatada saanud majanduse jaoks ülimalt olulist turismi.

Eriti mures on Hispaania, kes on juba pandeemia tõttu kandnud ränka koormat nii inimelude kui ka majanduskahjude mõttes ning kelle jaoks annab järjekordse valusa hoobi reiskorraldaja TUI otsus peatada kõik puhkusereisid Ühendkuningriigist Hispaania mandriossa kuni 9. augustini.

Belgia teatas, et alates homsest kehtivad inimestele riigis taas karmimad suhtluspiirangud. Peaminister Sophie Wilmèsi sõnul on järgmisel neljal nädalal lubatud igaühel kohtuda vaid viie inimesega väljaspool oma perekonda. Praegu on lubatud kohtuda 15 erineva inimesega. Piirang ei mõjuta alla 12-aastaseid lapsi.