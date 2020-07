Kim: Põhja-Korea tuumarelvad tagavad igavesti riigi julgeoleku

USA välisminister Mike Pompeo avaldas paar nädalat tagasi lootust, et Põhja-Koreaga peetakse peatselt kõrgetasemelisi kõnelusi. Välisminister ei välistanud ka tippkohtumist. Pompeo ütles, et Põhja-Koreaga on peetud rohkem arutelusid, kui avalikkust on sellest teavitatud.