Hiina lennufirmad pakuvad valdkonna elavdamiseks piiramatuid lende

Piiramatud lennuvõimalused on välja pakkunud vähemalt kaheksa firmat, kes loodavad sellega koroonapandeemia ajal seiskunud lennundussektorit taas käima panna.

13. juulil piiramatute siseriiklikke lendude passe väljastama hakanud Lucky Air teatas kaks päeva hiljem, et kõik kuu- ja hooajapassid on otsas.

Tulevikus on Lucky Airil kavas veel pakette müüa.

Qingdao Airlines, Okay Airways ja Ruili Airlines pakuvad ühiseid nädalavahetusepakette.

Hiina majandus on hakanud koroonapandeemiast tasapisi taastuma, eelmisel reedel teatas tsiviillennuamet, et lennureiside arv on tõusnud 80 protsendini koroonaeelsest tasemest.