Belgia parlamenti rünnanud mees protestis koroonameetmete vastu

Mehe autost leitud dokumentide põhjal oletati, et tema teol olid paremäärmuslikud motiivid, kuid selgus, et kahtlusalusel ei ole sidemeid ühegi äärmusrühmitusega.

«Ülekuulamisel seletas ta, et tema tegevuse põhjuseks oli see, et poliitiline maailm on tervisekriisi halvasti lahendanud,» ütles Brüsseli prokuratuuri pressiesindaja Denis Goeman ja lisas, et terrorismis teda esialgu ei süüdistata.