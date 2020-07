Läti tahab saada ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks

«Esmaseks ülesandeks on, kuidas pääseda julgeolekunõukokku, ja teiseks tuleb mõelda, mida me seal teeme, kui meid valitakse,» ütles president Egils Levits.

Lätil on julgeolekunõukokku pääsemiseks vaja ÜRO 193 liikmesriigist vähemalt kahe kolmandiku ehk 129 riigi toetust. President tõdes aga, et enamik maailmast ei tea Lätist suurt midagi.

«Läti tuntuks tegemiseks on vaja palju tööd. Mitte Läti kui sellise, vaid selle, mida Läti soovib, milline oleks tema panus. See peab huvitama neid 129 riiki. Sest miks nad muidu Läti poolt hääletaksid,» ütles Levits.

Diskussiooni osalised rääkisid, et Läti 30 iseseisvusaastat näitavad, et Läti on valmis globaalseteks väljakutseteks.