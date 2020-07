RAPORT ⟩ Brexit hävitab Briti majanduses selle, mis pääseb viirusest

Homme avaldatav analüüs, millega The Guardianil oli võimalik tutvuda, tugineb osaliselt Ühendkuningriigi Tööstusliidu igakuisele küsitlusele ettevõtjate seas.

«Meie analüüs näitab, et sektorid, mida mõjutab Brexit ja need, mis kannatavad Covid-19 pandeemia ja karantiini tõttu, on üldiselt üksteisest erinevad,» lausus ajalehele raporti kaasautor, majandusprofessor Swati Dhingra.