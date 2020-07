Madrid karmistab nakatumiste tõusu tõttu viirusepiiranguid

Hispaanias on nakatumiste arv taas tõusuteel ning mitmed riigid on hoiatanud Hispaaniasse reisimast.

Avalikus ruumis maski kandmine on kohustuslik alates 21. maist igal pool, kus pole võimalik hoida sotsiaalset vahemaad, kuid viimastel nädalatel on pea kõik Hispaania 17 piirkonda muutnud selle kohustuse üldiseks.

Hispaania maadleb praegu 361 aktiivse viirusekoldega, kus on kokku 4100 nakatunut. Nakkusjuhtumite arv on viimase kahe nädalaga pea kolmekordistunud.

Suurbritannia kehtestas kõigile Hispaaniast saabujatele 14-päevase karantiini ning Prantsusmaa ja Saksamaa hoiatasid reisimise eest Hispaania kirdeossa, kus viiruseolukord on kõige hullem.

"Nüüdseks on maskikandmine kohustuslik kõigis avalikes kohtades, kuigi teame, et suurem osa Madridi elanikest juba teeb seda," ütles regiooni president Isabel Díaz Ayuso.

Uus reegel tähendab, et inimesed peavad maski kandma ka siis, kui teevad ühe dringi baari terrassil, kus nüüdsest tohib viibida korraga kuni 10 inimest.

Baaride terrassid ja ööklubid peavad kinni pidama kell algavast 01.30 liikumiskeelust ning kliendid peavad näitama isikut tõendavat dokumenti ja jätma oma kontaktandmed, et võimaldada kindlaks teha oma asukohta, kui toitlustusasutusega peaks olema seotud viirusepuhang.

"Praegu on olulisim vältida täielike liikumispiirangute kehtestamist ning tagasilanguse vältimiseks panna lauale erakorraliste meetmete pakett," ütles ta

Ehkki esimene viirusepuhang tabas Madridi tugevalt, on hiljutised möödunud leebemalt, kuid sellegipoolest otsustas linn seada linna idaosas asuvas suures konverentsikeskuses sisse välihaiglad.

Seni on viirus nõudnud Hispaanias 28 434 elu, olles Euroopas neljandal kohal pärast Suurbritanniat, Itaaliat ja Prantsusmaad.

Nakatunuid on Hispaanias kokku 278 782, mis on Euroopas suuruselt teine arv ÜK järel, kus nakatunuid on enam kui 300 000.