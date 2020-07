ÜRO: COVID-19 tõttu kaotas turismisektor 320 miljardit dollarit

«Jaanuarist maini kaotatud tulu suurus on enam kui kolm korda suurem 2009. aasta globaalse finantskriisi ajal saadud kahjumist,» ütles oma avalduses Madridis asuv Maailma Turismiorganisatsioon.

«Need viimased andmed näitavad, et turismiga tuleb uuesti alustada kohe kui see ohutult võimalik on. Rahvusvahelise turismi suur langus seab ohtu paljude inimeste elatusallikad,» teatas organisatsiooni peasekretär Zurab Pololikašvili.