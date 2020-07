Zuckerbergi hinnangul vajavad netireeglid ajakohastamist

Suhtlusvõrgustiku Facebooki juht Mark Zuckerberg kavatseb kolmapäevasel USA esindajatekoja õiguskomitee tehnoloogiahiidude monopolidevastasel kuulamisel öelda, et tema ettevõtet saatis edu just tänu USA konkurentsiseadustele, kuid internetireeglid vajavad nüüd ajakohastamist, edastasid meediakanalid.