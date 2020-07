Hongkong kehtestas karmid koroonapiirangud

Alates kolmapäevast peavad kõik Hongkongi 7,5 miljonit elanikku kandma maske, kui nad kodust lahkuvad, ning restoranidel on lubatud toitu ainult kaasa müüa.

Hongkongis on ka keelatud enam kui kahe inimese kogunemised ning keelu rikkujaid ootab kuni 5000 Hongkongi dollari (625 USA dollari) suurune trahv.

Hongkongis saavutati algul koroonaviiruse leviku tõkestamisel märkimisväärset edu, kuid viimasel kuul on kohalike nakatumiste arv kiiresti kasvanud.

Juulis on Hongkongis leidnud kinnitust üle tuhande nakatumise ehk enam kui 40 protsenti kõigist nakatumistest alates jaanuari lõpust, kui viirus esimest korda linna jõudis.

Viimasel kuuel päeval on kinnitust leidnud koroonaviirusesse nakatumiste arv püsinud üle saja.

«Selleks, et kaitsta meie armsamaid, meie tervishoiutöötajaid ja Hongkongi, kutsun ma teid rangelt järgima sotsiaalse distantseerumise meetmeid ja jääma koju nii palju kui see on võimalik,» lisas ta.