Trumpi kiidetud arst usub reptiilide võimu ja vaktsineerimist religiooni vastu

Kui USA president Donald Trump väitis eile, et maailma meditsiinikogukond ei toeta malaariaravimi hüdroksüklorokviini kasutamist Covid-19 patsientidel lihtsalt seetõttu, et tema seda soovitas, siis on Ühendriikide riigipea allikad arstimi kasulikkuse esile toomisel küsitava väärtusega: näiteks jagas ta Twitteris Houstoni arsti videot, kes kiidulaulu kõrval hüdroksüklorokviinile usub ka, et günekoloogilisi probleeme põhjustab seks kurjade vaimudega ja USAd juhivad reptiilid.