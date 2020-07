Lõuna-Korea mälestusmärk seksiorjadele näib kujutavat Jaapani peaministrit

Kahest pronksfiguurist koosnev mälestusmärk paigutati hiljuti erakätes olevasse botaanikaaeda Lõuna-Korea idaosas Pyeongchangis ning Jaapani valitsuskabineti sekretär Yoshihide Suga hoiatas, et kui meest kujutav skulptuur on tõesti vormitud Abe järgi, on tegu rahvusvaheliste suhete protokolli andestamatu rikkumisega, mille võib olla otsustav mõju Jaapani ja Lõuna-Korea suhetele, vahendas The Guardian.