Vene koroonavaktsiin võidakse registreerida juba ülejärgmisel nädalal

«Praeguseks on vaktsiin antud ekspertiisi meditsiinivahendite teaduslikku ekspertiisikeskusesse. Pärast täieliku dokumendipaketi koostamist kontrollitakse need üle ja saadetakse ministeeriumi. Vaktsiini registreerimist on oodata 10.–12. augustil,» ütles allikas.