Arvamusküsitluste kohaselt on demokraatide arvataval presidendikandidaadil Joe Bidenil sügisestele valimistele vastu minnes enam kui kümne protsendipunktine edu USA praeguse riigipea Donald Trumpi ees ning eile kinnitas Biden, et otsustab järgmise nädala jooksul, kellest saab tema asepresidendikandidaat.

Kuulujuttudele andis eile hoogu juurde Biden ise, kui jäi fotokaamera ette käsitsi kirjutatud märkmepaberiga, mille ülaservas troonis Harrise nimi ja selle järel jutupunktid tema kohta – muu hulgas oli seal välja toodud, et Harrisel pole kombeks pidada pikka viha, et ta on aidanud Bidenil kampaaniat teha, et tegu on andeka naisega ning et Biden tunneb tema vastu suurt austust. Bideni kampaaniameeskond keeldus CNNile fotot kommenteerimast.