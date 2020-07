Tervishoiuminister: Prantsusmaal ei ole teist koroonalainet

Véran tunnistas hoiatavate märkide olemasolu, aga tema sõnul on see osalt tingitud ulatuslikumast testimisest.

Briti peaminister Boris Johnson hoiatas teisipäeval teise koroonalaine eest Euroopas, olles andnud käsu kõigil Hispaaniast naasjatel karantiini jääda. London ei ole välistanud, et karantiininõuet laiendatakse ka teistele riikidele.

«On hakanud tekkima kolded, hoiatavaid märke on tulnud haiglatest, kus patsientide hulk on kasvamas,» lisas ta. «Aga me testime palju rohkem.»