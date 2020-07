Briti luureteenistust MI6 asus juhtima endine suursaadik Türgis

Vabalt türgi keelt kõnelev Moore on olnud välisministeeriumi poliitikadirektor, riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja ning aastatel 2014-17 suursaadik Ankaras.

«Mul on hea meel ja suur au saada kutsutud oma teenistust juhtima,» ütles Moore avalduses.

Moore'i lühieluloos öeldakse, et ta on sündinud Liibüas ning ta on abielus ja kahe lapse isa. Töövälisel ajal meeldib talle mängida golfi ning vaadata kriketit ja ragbit.