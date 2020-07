Spekulatsioonid asepresidendikandidaatide üle on Washingtonis iga nelja aasta järel kuum teema, ent sel korral on panused erakordselt kõrged.

Juhul, kui Biden peaks presidendivalimised võitma, oleks ta ametisse asumisel oma 78 eluaastaga Ühendriikide ajaloo kõige vanem president. Samuti on Biden mõista andnud, et ta ei pruugi teiseks ametiajaks kandideerida, mis tähendab seda, et tema asepresident on partei kandidaatide hulgas järgmistel valimistel peamine soosik.