USA seadusandjad grillisid tehnoloogiahiidude juhte viis tundi

Pretsedenditust ühisistungist võtsid osa Tim Cook Apple'ist, Jeff Bezos Amazonist, Mark Zuckerberg Facebookist ja Sundar Pichai Google'ist ning selle emafirmast Alphabet.

Seadusandjad kongressi monopolivastasest komiteest esitasid enam kui viie tunni vältel karme küsimusi.

Esindajatekoja õiguskomisjoni monopolivastase alamkomitee esimees David Cicilline ütles enne istungit, et tehnoloogiahiiud on liiga mõjuvõimsad ja tulevad koroonaviiruse pandeemiast välja ilmselt isegi tugevamana.

«Lühidalt öeldes on neil liiga palju võimu,» ütles Cicilline istungi avakõnes.

«Ükskõik, kas see toimub röövelliku hinnakujunduse kaudu või kasutajatelt täiendavate toodete ostmist nõudes, on domineerivad platvormid kasutanud laienemiseks oma võimu destruktiivsel ja kahjulikul viisil,» ütles Rhode Islandi demokraat.

Cicilline'i sõnul näitas istung selgelt, et firmadel on monopoliseisund ning osa neist tuleb sõltumatuteks allüksusteks laiali lammutada, kuid kõiki tuleb korralikult reguleerida ning vastutusele võtta.

Kongressil ei ole formaalset rolli monopolivastase võitluse jõustamises, ent mitmed seadusandjad väljendasid soovi vaadata üle USA seadusandlus, et seista vastu erakordselt suurele turumõjule ning tehnoloogiahiidude domineerimisele.

«Juba enne COVID-19 pandeemiat paistsid need korporatsioonid välja kui meie majanduse titaanid,» ütles Cicilline. «COVID-19 järel aga tulevad nad välja ilmselt tugevamana ja märksa mõjuvõimsamana kui eales varem.»

Vabariiklasest esindajatekoja saadik Jim Sensenbrenner oli tunduvalt leebem oma sõnades, öeldes, et «suur olemine ei tähenda tingimata paha olemist».

«Otse vastupidi, Ameerikas peaks edukus tagama sulle hüved,» ütles Sensenbrenner.

Istung oli osa konkurentsiga seotud juurdlusest, kuid komitee asus küsima ka muude valdkondadega seotud küsimusi, nagu näiteks vihakõne ja sisu toimetamise teemal, majandusliku ebavõrdsuse, privaatsuse ja andmekaitse teemal ning isegi väidete kohta poliitilisest kallutatusest, mida on väidetavalt korda saatnud president Donald Trump ja tema liitlased.

Küsiti ka Hiinaga seotud valusaid poliitilisi ja kaubanduslikke küsimusi, mille sisu puudutas nii valeinfoga toime tulemist ja selle haldamist kui ka tööstusspionaaži.

Istungi eel püüdsid tippjuhid anda positiivset ülevaadet tehnoloogiamaastikule tervikuna, tuues esile firmade kuuluvuse juuri ja väärtusi ning kuidas kompaniid on keskmise ameeriklase elu tunduvalt paremaks muutnud.

«Oluline viis, kuidas me panustame, on see, et me ehitame tooteid, mis on abiks ameerika kasutajatele nii suurte kui väikeste hetkede juures, kas nad otsivad kiiremat marsruuti koju, õpivad YouTube'ist mõne uue toidu valmistamist või laiendavad oma väikeettevõtet,» ütles Pichai oma kommentaaris.

Cook ütles, et Apple on «ainulaadselt Ameerika kompanii, mille edu on võimalik vaid selles riigis». Tema sõnul motiveerib California tehnoloogiahiidu «missioon» luua maailma juurde asju, mis rikastavad inimeste elusid.

Oma esimesel kongressi komitee istungil rääkis Bezos oma tagasihoidlikust lapsepõlvest ning vanemate toetusest panna alus Amazonile ning esimeste aastate kahjumist, mis ulatus miljarditesse dollaritesse.

«Kõndisin minema püsivalt töökohalt Seattle'i garaaži, et luua oma startup, saades täielikult aru, et see ei pruugi töötada,» ütles Bezos, kes Amazoni aktsiapaki tõttu on maailma rikkaim inimene.

Zuckerberg nimetas sotsiaalmeediakolossi Facebooki «uhkusega Ameerika kompaniiks» ning lisas, et nende lugu ei oleks olnud võimalik ilma Ühendriikide seadusteta, mis soodustavad konkurentsi ning innovaatilisust.

Kuid vaid mõni tund enne istungi algust süüdistas kiiresti populaarsust koguv videoäpp TikTok Facebooki pahatahtlikes rünnakutes, mis on osa patriotismiks maskeeritud liikumisest, mille eesmärk on teha lõpp meie kohalolule USA-s.

TiKTok-i tegevjuht Kevin Mayer ütles blogipostituses, et tema ettevõte toetab igati ausat konkurentsi ning et ilma TikTok-ita oleks Ameerika reklaamiandjatel vähem valikuid.

Istung on osa kongressi juurdlusest veebiplatvormide ja turuosaliste mõjuvõimu üle ning sellega on seotud laiemalt ka muud monopolivastased juurdlused nii Ühendriikides, Euroopas kui ka mujal maailmas.