Floridas registreeriti ööpäevaga rekordilised 216 koroonasurma

Varasem rekord 186 ohvriga oli püstitatud vaid päev varem. Kokku on Floridas nüüd COVID-19 tagajärjel surnud 6333 inimest, teatas osariigi terviseamet.

Uusi nakkusjuhtumeid tuvastati 24 tunniga 9446, mis on veidi vähem viimastel nädalatel normiks muutunud umbes 10 000-st.

Kokku on 21 miljoni elanikuga osariigis nüüd kinnitust leidnud 451 423 nakatumist.

Florida möödus hiljuti selle näitaja poolest New Yorgist ning on USA osariikidest teisel kohal California järel, kus on elanikke Floridast kaks korda rohkem.