Uus-Meremaa kaitseväge kritiseeritakse valitsuse eksitamise eest

Juurdluses, mille kaasjuht oli endine peaminister Geoffrey Palmer, ei leitud, et eriväe SAS sõdurid oleks 2010. aastal toimunud reidi ajal midagi valesti teinud.

Sõjaväge kritiseeriti aga hilisemate väidete eest, et operatsiooni käigus ei hukkunud tsiviilelanikke, ehkki tõendid osutasid viie tsivilisti surmale, nende seas 8-10-aastane tüdruk.

Justiitsminister David Parkeri sõnul õõnestab säärane käitumine demokraatia alustalasid ja põhimõtet, et sõjaväge kontrollib tsiviilvalitsus.

«Uusmeremaalasi šokeerivad osa selle raporti järeldusi,» ütles Parker, osutades avastusele, et kõrged ohvitserid andsid ministritele, meediale ja avalikkusele teadlikult valeütlusi.

Parkeri teatel võttis valitsus 400-leheküljelise ja kaks aastat töös olnud raporti soovitusi kuulda ning määrab ametisse sõltumatu kaitseasjade peadirektori, kelle ülesanne on tagada sõjaväe vastutusele võtmine.

«Me jõudsime üpriski hämarate asjaolude juurteni,» ütles justiitsminister. «Seda laadi läbipaistvus annab Uus-Meremaa avalikkusele kindluse, et relvajõud on korralikult valitsuse kontrolli all ega ole seadustest kõrgemal.»