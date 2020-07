Kohtumaterjalid paljastavad pedofiil Epsteini suhtluse oma usaldusisikuga

Avalikustatud dokumendid pärinevad viie aasta tagusest ajast, kui Epsteini seksuaalkuritegudes süüdistav Virginia Giuffre esitas tsiviilhagi ärimehe pikaaegse usaldusisiku ja kallima Maxwelli vastu, väites, et just Maxwell meelitas ta 15-aastastelt Epsteini seltskonda, pakkudes neiule tööd massöörina.

Maxwelli kaitsemeeskond soovis dokumendid salastada, leides, et nende päevavalgele tulemine võib sundinda Maxwelli vastama pealetükkivatele küsimustele tema seksuaalelu kohta ning et tegu on äärmiselt isikliku materjaliga, mida meedia võib kurjasti ära kasutada, vahendas The Guardian.