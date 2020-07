Kümme aastat tagasi said 33 Tšiili kaevurist kogu maailmale lootuse ja solidaarsuse sümbolid, kui nad pidasid rohkem kui kaks kuud vastu sügaval maa alla keset Atacama kõrbe. Nüüdseks on imelisele pääsemisele järgnenud meedia tähelepanujäänud minevikku ning toonase trauma jäljed, haigused, kadedus ja kibestumine on ajanud mehed hoopis tülli.