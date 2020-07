Saksa kaitseminister peab USA kava vägesid vähendada kahetsusväärseks

Kolmapäeval kinnitasid Ühendriigid, et 6400 sõjaväelast tuuakse Saksamaalt koju ning 5600 paigutatakse ümber teistesse Euroopa riikidesse. President Donald Trump on vägede vähendamist Saksamaal tugevalt toetanud, kritiseerides sakslasi ka liiga väheste kaitsekulude eest.

Kramp-Karrenbauer rõhutas vajadust suurema Euroopa koostöö järele ning avaldas lootust, et praegune Saksamaa eesistumisperiood Euroopa Liidus aitab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika edenemisele kaasa.

Kommenteerides «kahetsusväärset kava USA sõjaväelased välja viia» ütles ta, et kavatseb vastavate liidumaade juhtidega pärast suve arutada, kuidas Saksamaa sõjavägi saaks neid piirkondi toetada.

Senini on Saksamaa reaktsioon USA otsusele olnud vaoshoitud. Mõjukamatest poliitikutest on üksnes valitsusse kuuluvate sotsiaaldemokraatide esindaja Rolf Mützenich öelnud, et nüüd tuleb «relvastusealast koostööd uues valguses hinnata».