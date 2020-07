Prantsusmaa ägab kuumalaine käes

Umbes kolmandik riigi 101 departemangust on äärmises valmisolekus ning Pariisi ennustati varjus 40 soojakraadi. Neljapäeval registreeriti mitmes linnas kuumarekordid.

Sel nädalal on Prantsusmaa lõuna- ja keskosas olnud juba mitmeid tulekahjusid, tähistades iga-aastaste põlengute algust, mida ametnike sõnul võib halvendada kuumus ja põud.

Ametnikud palusid peredel ja naabritel vanemaealistel silma peal hoida ning hooldekodudes on hädaolukord, sest konditsioneeride kasutamist ei soovitata, kartes, et need võivad aidata kaasa koroonaviiruse levikule.