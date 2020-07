Laps istumas eile oma pere varanatukese kõrval Ateena kesklinnas Victoria väljakul. Viimastel päevadel on seal ööbinud sadakond peamiselt Afganistanist pärit põgenikku, kes on Kreeka saarte laagritest saadetud abita pealinna.

Kui Amir Husseinil lubati lõpuks lahkuda Kreekas Lesbose saarel asuvast kohutavate elamistingimustega Moria põgenikelaagrist, pidi see olema lõpp tema aasta otsa kestnud kannatustele. «Pärast põrgut Morias ei osanud me oodata, et leiame end Ateena tänavalt,» ütleb nüüd 14-aastane afgaani poiss, kes on viimased nädal aega maganud Kreeka pealinna südames Victoria väljakul.