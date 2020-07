Taani soovitab ühistranspordis maski kanda

Vaid mõne päeva eest olid ametnikud öelnud, et ei praeguses olukorras ei ole sel mõtet.

Terviseamet andis reedel soovituse hoolimata tõdemusest, et «hetkel on nakkuse levik Taanis väike».

Soovituses seletati, et sotsiaalse vahemaa hoidmine ja kätepesu on endiselt tähtis, aga mida enam inimesi hakkab ühiskonna taasavanedes ühistransporti kasutama, seda raskem on vajalikku vahet hoida.