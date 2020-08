Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1442 inimest

Pandeemia algusest on Ühendriikides surnud 153 268 ja nakatunud rohkem kui 4,5 miljonit inimest.

Haiguste kontrolli ja ennetuskeskus (CDC) teavitas reedel, et Georgia osariigis korraldatud suvelaagris nakatusid pea pooled seal viibinud lapsed ja töötajad.

Laagris viibis kokku 597 inimest, kellest 260 andsid positiivse testi. Nakatunuid on tõenäoliselt veelgi rohkem, sest vaid pooled laagris viibinutest on praeguseks testitud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas reedel koroonapandeemia esimesest kuuest kuust kokkuvõtteid tehes, et selle mõjusid on tunda veel aastakümneid.