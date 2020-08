AÜE käivitas araabiamaailma esimese tuumareaktori

«Tegemist on ajaloolise verstapostiga riigi jaoks, millel on visioon tuua riiki uus puhas energiatüüp,» ütles Twitteris AÜE esindaja Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuris Hamad Alkaabi.

Abu Dhabist läänes asuv tuumaelektrijaam pidi algselt tegevust alustama 2017. aasta lõpus, kuid ohutus- ja järelevalvenõuete tõttu on seda korduvalt edasi lükatud.

AÜE-l on ulatuslikud nafta- ja gaasivarud, kuid riik on teinud suuri investeeringuid puhtasse energiasse, sealjuures päikeseenergia vallas. Ka Saudi Araabia on teatanud kavast ehitada kuni 16 tuumareaktorit.