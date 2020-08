Berliinis avaldasid tuhanded meelt koroonapiirangute vastu

Rahvahulk marssis vilistades ja hõisates läbi Berliini linnasüdame, liikudes Brandenburgi värava juurest suurele puiesteele, mis kulgeb läbi Tiergarteni pargi. Meeleavaldajad kandsid kodus tehtud plakateid, millelt võis lugeda «Koroona on valehäire», «Meid on sunnitud kandma suukorvi», «Looduslik kaitse vaktsineerimise asemel» ning «Lõpetage koroonapaanika – andke põhiõigused tagasi!»

Inimesed skandeerisid: «Me oleme siin ja meil on vali hääl, sest meilt on röövitud vabadus.»

Meeleavaldust nimega «Pandeemia lõpp – vabaduse päev» oli kavandatud nädalaid ning osavõtjaid tuli Saksamaa eri paigust. Politsei kasutas ruuporeid, et kutsuda protestijaid vahemaad hoidma ja maske kandma. Maske kandsid vaid vähesed.

Varasemad viirusepiirangute vastased protestid Saksamaal on ligi tõmmanud kireva osalejaskonna, kuhu on kuulunud näiteks vandenõuteoreetikuid ning parempopuliste.

Saksamaa hakkamasaamist pandeemiaga peetakse küllaltki edukaks. Laupäevase seisuga oli surmajuhtumeid 9150 ning registreeritud haigusjuhte 210 670 – seda on vähem kui teistel võrreldavatel riikidel.

Alates aprilli lõpust on valitsus meetmeid leevendanud, aga nõue hoida vahemaad, samuti maskikandmisnõue ühistranspodis ja poodides on siiani jõus.

Ametnikud on hoiatanud, et rahuloluks pole põhjust ning viimastel nädalatel on uute juhtumite hulk jälle kiiremini kasvanud. Sel nädalal kutsuti sakslasi taas suhtlusvahemaa- ja maskikandmisreeglite täitmisele ning riiki sisenejatele tagati tasuta testimisvõimalus.