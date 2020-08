Facebook sarjas Brasiilia kohtuniku «äärmuslikku» otsust

«See uus korraldus on liiga äärmuslik, kujutades endast ohtu väljendusvabadusele väljaspool Brasiilia jurisdiktsiooni ning on vastuolus seaduste ja jurisdiktsioonidega kogu maailmas,» on öeldud Facebooki avalduses.

Brasiilias on see osa jätkuvatest pingetest Bolsonaro ja ülemkohtu vahel, mis on algatanud ka juurdluse seoses süüdistustega, et president on takistanud õigusmõistmist, kaitsmaks oma siseringi politseiuurimiste eest.