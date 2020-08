NASA: SpaceX-i kosmoselaev Crew Dragon asus ISS-ilt koduteele

Umbes 19 tundi hiljem peaks see astronautide Doug Hurley ja Bob Behnkeniga maanduma vette Mehhiko lahes Florida ranniku lähedal. Maandumispaik asub Florida läänepoolses otsas, samas kui orkaanist troopiliseks tormiks vaibunud Isaias on suundumas osariigi idarannikule.

Ettevõtja Elon Muski loodud SpaceX on nüüd esimene erafirma, kes on saatnud astronaudid kosmosesse. Tegemist on viimase testlennuga, mis kandis nime Demo-2, enne kui NASA kiidab Crew Dragoni kapsli heaks regulaarseteks mehitatud missioonideks.