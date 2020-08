Soome terviseamet toetab maskikandmist avalikes kohtades

THL-i terviseohutuse osakonna juhataja Mika Salminen ütles Yle-le, et asja hakatakse arutama algava nädala esimeses pooles.

Salmise sõnul püütakse maskikandmisega leida uusi viise viiruse leviku takistamiseks. Tema sõnul on THL suvel tõdenud, et maskikandmisest võiks kasu olla.

«Arvestame, et saabumas on sügis ja puhkused saavad läbi. Ning asjad, mis kevadel viiruse levikut takistasid, on osaliselt kadunud. Tasub mõelda uute viiside peale.»